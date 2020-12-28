COVID-19 в Украине: за сутки умерли 75 человек, госпитализировано 1,5 тысячи

4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за прошедшие сутки, в том числе заболели 196 детей и 141 медработник.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.

В министерской информации приводятся данные о том, что за прошедшие сутки госпитализировано 1 588 человек; летальных случаев — 75; выздоровело 7 191 человек; протестировано 15 332 (в том числе методом ПЦР — 12 225, методом ИФА — 3 107).

За всё время пандемии в Украине заболели 1 030 374 человека; выздоровели — 665 729; летальных случаев — 17 849; проведено ПЦР-тестов — 5 485 214.

За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 108 055 случаев;

— 108 055 случаев; Винницкая область — 22 008 случаев;

Волынская область — 32 537 случаев;

Днепропетровская область — 57 196 случаев;

Донецкая область — 35 188 случаев;

Житомирская область — 38 545 случаев;

Закарпатская область — 27 879 случаев;

Запорожская область — 52 175 случаев;

Ивано-Франковская область — 42 894 случая;

Киевская область — 57 614 случаев;

Кировоградская область — 8 234 случая;

Луганская область — 10 013 случаев;

Львовская область — 60 005 случаев;

Николаевская область — 29 878 случаев;

Одесская область — 69 134 случая;

— 69 134 случая; Полтавская область — 34 843 случая;

Ривненская область — 40 332 случая;

Сумская область — 40 129 случаев;

Тернопольская область — 33 540 случаев;

Харьковская область — 67 991 случай;

— 67 991 случай; Херсонская область — 17 193 случая;

Хмельницкая область — 38 408 случаев;

Черкасская область — 37 856 случаев;

Черновицкая область — 39 515 случаев;

Черниговская область — 29 212 случаев.

Одесса News сообщила о мнении президентов Украины, Беларуси и РФ по поводу их личной вакцинации от коронавируса.