COVID-19 в Украине: за сутки умерли 75 человек, госпитализировано 1,5 тысячи

4 385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине за прошедшие сутки, в том числе заболели 196 детей и 141 медработник.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook Министр охраны здоровья Максим Степанов.
В министерской информации приводятся данные о том, что за прошедшие сутки госпитализировано 1 588 человек; летальных случаев — 75; выздоровело 7 191 человек; протестировано 15 332 (в том числе методом ПЦР — 12 225, методом ИФА — 3 107).
За всё время пандемии в Украине заболели 1 030 374 человека; выздоровели — 665 729; летальных случаев — 17 849; проведено ПЦР-тестов — 5 485 214.
За последние сутки наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировано в Киеве (851), Запорожской (472), Николаевской (347), Днепропетровской (303) и Киевской (283) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 108 055 случаев;
- Винницкая область — 22 008 случаев;
- Волынская область — 32 537 случаев;
- Днепропетровская область — 57 196 случаев;
- Донецкая область — 35 188 случаев;
- Житомирская область — 38 545 случаев;
- Закарпатская область — 27 879 случаев;
- Запорожская область — 52 175 случаев;
- Ивано-Франковская область — 42 894 случая;
- Киевская область — 57 614 случаев;
- Кировоградская область — 8 234 случая;
- Луганская область — 10 013 случаев;
- Львовская область — 60 005 случаев;
- Николаевская область — 29 878 случаев;
- Одесская область — 69 134 случая;
- Полтавская область — 34 843 случая;
- Ривненская область — 40 332 случая;
- Сумская область — 40 129 случаев;
- Тернопольская область — 33 540 случаев;
- Харьковская область — 67 991 случай;
- Херсонская область — 17 193 случая;
- Хмельницкая область — 38 408 случаев;
- Черкасская область — 37 856 случаев;
- Черновицкая область — 39 515 случаев;
- Черниговская область — 29 212 случаев.
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