В странах Евросоюза приступили к вакцинации населения от COVID-19

Первые партии вакцины Pfizer/BioNTech доставлены во все страны ЕС для одновременного начала вакцинации населения — сначала прививки получат пожилые люди и медработники.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на бельгийское издание RTL.

«Первые дозы вакцины против вируса прибыли в страны ЕС с соответствующим сопровождением. Например, Франция получила 19 500 доз. В центральной аптеке парижских больниц их получают работники в масках и защитных перчатках против холода (средство хранится при -70°C) », — говорится в публикации.

Германия, Венгрия и Словакия начали вакцинацию за день до официального старта кампании ЕС. В Венгрии и Словакии первые прививки сделали работникам больниц.

В ФРГ первой вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойзалла, а в Испании — 96-летний Арасели Росарио Идальго Санчес, который отметил, что во время укола «ничего не почувствовал».

В Чешской Республике первым в прямом эфире сделал прививку премьер-министр Андрей Бабиш. Следующей получила вакцину Эмилия Ржепикова, 95-летняя ветеран Второй мировой войны.

Вакцина прибыла также в Нидерланды, но там, как ожидается, вакцинация по национальному плану начнётся 8 января.

Ряд стран мира в воскресенье начал кампанию по вакцинации населения от коронавируса. Так, первыми в Италии были привиты врачи, работающие с больными COVID-19; на Кипре первым был привит врач дома престарелых; в Эстонии первыми вакцину получили медицинские работники больниц, скорой помощи и центров семейных врачей в уезде Ида-Вирумаа, а также в Таллине и Тарту.

Вакцинация от коронавируса началась в Австрии в воскресенье с пяти добровольцев группы риска старше 80 лет.

В воскресенье кампания прививок стартовала и в Болгарии, а в понедельник, 28 декабря, в Бельгии и Люксембурге.

На территории ЕС разрешено рыночное использования вакцины от COVID-19 только производства компаний Pfizer и BioNTech. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что все страны ЕС получат первые партии вакцины одновременно и смогут сделать прививку уже 27-29 декабря.

Авторизация этой вакцины была проведена в сжатые сроки за 11 недель. Выводы европейских экспертов по её надёжности и безопасности основываются исключительно на научных данных и результатах испытания с участием более 40 тысяч человек.

По данные Worldometer, по состоянию на 8.00 утра 28 декабря в мире зафиксировано с начала пандемии 81 144 994 новых случая заболевания коронавирусом, 1 771 981 смерть, 57 293 765 выздоровевших.

В США на сегодняшний день зафиксировано самое большое количество больных в мире — 19 573 847, из которых 341 138 не справились с вирусом и 11 495 875 выздоровели.

Индия с 10 208 725 случаями находится на втором месте антирейтинга, а Бразилия (7 484 285) — на третьем. Украина занимает 16-е место из 218 стран и территорий, охваченных вирусом.

Как сообщала Одесса News, на чилийской исследовательской базе в Антарктиде зафиксировали вспышку заболевания COVID-19.