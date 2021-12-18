Польша изменила порядок пропуска граждан не из ЕС

Совет Министров Республики Польша принял изменения в порядок пропуска граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза, в том числе из Украины.

Это решение было принято в Польше 17 декабря, информирует пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

«17 декабря 2021 года Совет Министров Республики Польша принял изменения в порядок пропуска граждан, прибывающих в Республику Польша из-за пределов Европейского Союза (в том числе из Украины)», — говорится в сообщении. В частности, этими изменениями была дополнена категория лиц, которым для въезда в Польшу не нужен отрицательный результат тестирования.

К этим лицам относятся дети до 5 лет и лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, которые проводят экзаменационные комиссии, и опекуны этих лиц; а также — граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях).

В ведомстве напомнили, что с 15 декабря 2021 года вступили в силу изменения по пересечению границы для граждан, прибывающих в Польшу из-за пределов Евросоюза, в том числе из Украины.

Так, при пересечении границы лица должны предоставить представителям Пограничной службы Польши, кроме сертификата о вакцинации, результаты отрицательного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая со времени, когда этот тест был сделан.

В ГПСУ проинформировали, что это требование не касается учащихся, обучающихся на территории Польши или в соседней стране и сопровождающих их опекунов, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.

Как сообщала Одесса News, греческие власти уточнили правила въезда: с 19 декабря иностранные путешественники должны предоставлять при въезде в страну экспресс-тест на антиген или ПЦР-тест на коронавирус.

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