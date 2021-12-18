Одесский ТЮЗ в ожидании капремонта

Тендер на отбор подрядчика по проведению капитального ремонта Одесского театра юного зрителя объявил департамент капитального строительства Одесской облгосадминистрации.

Соответствующее объявление опубликовано на портале Prozorro.

Отмечается, что стоимость ремонта оценили в 11,6 миллиона гривен. В здании планируется заменить окна и двери, укрепить стены здания металлическим каркасом и провести малярные работы.

Подрядчика на проведение работ определят 5 января, а завершить ремонт планируют к 1 сентября 2022 года.

Как сообщала Одесса News, в Одесском горсовете рассмотрена Концепция создания учебно-реабилитационного детского центра, разработанная одесскими урбанистами, на базе помещений и зданий бывшего санатория «Ласточка».

Фото: Александр Александров/Одесса News

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