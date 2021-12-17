У Труханова решали судьбу одесского санатория «Ласточка»

16 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов провёл расширенное совещание относительно статуса бывшего городского туберкулёзного санатория «Ласточка».

Как сообщается на официальном сайте города, мэр пригласил на совещание своих замов — вице-мэров Михаила Кучука, Павла Вугельмана, Светлану Бедрегу, руководителей профильных департаментов, специализированных образовательных и социально-реабилитационных учреждений города, которые работают с детьми с инвалидностью.

Отмечается, что бывший городской туберкулёзный санаторий «Ласточка» — это прибрежная зелёная территория около 3,7 га на Даче Ковалевского, функционирование которого прекращено в связи с необходимостью проведения капитального ремонта комплекса зданий и сооружений, а также для перепрофилирования деятельности социального учреждения.

Участникам совещания была представлена Концепция создания учебно-реабилитационного центра, разработанная одесскими урбанистами, а также имеющиеся архитектурно-планировочные задания, планы помещений и зданий бывшего санатория.

Одесский городской голова обратился к специалистам с просьбой изучить представленные материалы и подготовить свои предложения относительно перечня услуг и программ, которые будут доступны в реабилитационном детском центре.

«Мы должны создать уникальное социальное учреждение, деятельность которого максимально будет направлена на помощь и поддержку таким детям и их семьям», — подчеркнул Геннадий Труханов.



Как сообщала Одесса News, в ноябре 2921 года Труханов на расширенном онлайн-заседании Офиса урбанистики и архитектуры представил приоритетные для Одессы направления, в том числе по санаторию «Ласточка».

Фото и видео: «Одесса»

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