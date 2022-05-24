Жизнь продолжается: в Одессе за неделю на свет появились 129 малышей

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 129 маленьких украинцев – на девять детей больше, чем на предыдущей неделе.

По сообщению официального сайта «Одесса» горсовета, за неделю население Одессы пополнили три двойни.

Отмечается, что новорожденные мальчики на прошедшей неделе одержали численное преимущество над девочками – на свет появились 66 маленьких одесситов и 63 юные одесситки.

«Первенство по количеству новорожденных на минувшей неделе разделили родильные дома №1 и №7, в каждом из которых увидели свет по 33 малыша», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, все городские родильные дома Одессы продолжают работать и в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.