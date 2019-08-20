Как помочь малышу при коликах

Одно из наиболее распространённых расстройств желудочно-кишечного тракта в раннем возрасте — колики у детей. Обычно они возникают на 3-4 неделе жизни, но могут беспокоить и сразу после рождения. Появляются в любое время суток, чаще всего у мальчиков.
Почему такое случается и что такое колики у ребёнка? Это состояние организма, при котором происходит перестройка функционирования кишечника с внутриутробного на внеутробный ритм. Проявляется болевыми ощущениями в животе в результате спазма.
Как считают кандидат медицинских наук, доцент Ю.В.Пакулова-Троцкая и доктор медицинских наук, профессор С.Л.Няньковский, колики у детей возникают независимо от того, как питается малыш — появляются как при искусственном, так и при грудном вскармливании. Колики не являются болезнью, а результатом того, что кишечник грудничка адаптируется к окружающей среде. После рождения продолжается активное формирование организма крохи, происходит совершенствование всех систем и органов, в том числе и желудочно-кишечного тракта.
Можно выделить основные причины, из-за которых возникает кишечная колика у детей:
Неграмотное кормление — вместе с молоком ребенок заглатывает воздух. Поэтому во время прикладывания к груди важно следить, чтобы малыш правильно захватывал сосок. Грудничков-искусственников кормить нужно так, чтобы бутылочка находилась под углом 45 градусов — это будет способствовать тому, чтобы весь воздух оставался на дне.
- Перекармливание новорожденного. В результате этого происходит возникновение газов в пищеварительной системе, что способствует коликам и срыгиванию. Поэтому лучше, чтобы младенец ел небольшими порциями и чаще.
- Неправильно подобранная смесь — ещё одна из причина колики. Замена смеси может помочь решить проблему.
- Кишечные колики часто возникают у малышей, мама которых курит.
- Одна из распространённых причин — недостаточное усвоение лактозы — содержащегося в материнском молоке или молочной смеси сахара. Поэтому, когда у детей начинаются колики, нужно пройти обследование, чтобы исключить лактазную недостаточность.
Продукты, вызывающие колики.
Кормящей маме важно помнить, что есть ряд продуктов, употребление которых может спровоцировать колики у новорожденного. К ним относятся:
- Цельное молоко. Лактоза, которая в нём содержится, плохо усваивается детским организмом, поэтому газы начинают вырабатываться в чрезмерном количестве. Кроме вздутия живота, могут возникать аллергические реакции. Молоко желательно заменить ряженкой, кефиром.
- Чёрный хлеб. Входящие в его состав ферменты способствуют газообразованию, результатом которого также становятся колики. Кормящей маме рекомендуется поменять его на хлебцы.
- Острые соусы (горчица, кетчуп, майонез) раздражают кишечник, поэтому их нужно исключить из меню кормящей женщины.
- Сырые фрукты и овощи содержат клетчатку, вызывающую метеоризм. Поэтому их нужно поддавать термической обработке.
- Бобовые — горох, чечевица, кукуруза, фасоль.
- Дрожжевое тесто в чрезмерном количестве.
- Бахчевые культуры (арбузы, дыни).
- Газированные напитки.
- Сладости: пирожные, конфеты, шоколад.
Исключив такие продукты из рациона, не стоит ждать мгновенного результата. Кишечная колика у детей исчезает примерно через 5 дней после начала диеты.
Симптомы колик у детей
Как понять, что у ребенка колики? Основной характерный признак такого состояния — длительный и пронзительный плач. Иногда ребенок может быть беспокойным около трех часов подряд. Из-за чрезмерного образования газов также возникает вздутие живота. Колики у ребенка могут появиться в любое время суток, но чаще во второй половине дня, вечером или ночью.
Можно выделить такие характерные симптомы колик у новорожденного:
ножки подтянуты к животу;
кожные покровы покрасневшие;
кулачки плотно сжатые;
живот напряжён, твёрдый;
спинка изогнута;
на лице гримаса боли;
выходят кишечные газы;
возможны срыгивания.
Даже после кормления малыш не успокаивается. Чаще колики достигают пика к восьмой неделе жизни малыша.
Родителям нужно знать:
- общая длительность колик у младенца на протяжении суток — не более 3-х часов;
- в большинстве случаев симптомы исчезают к 3-месячному возрасту (иногда они могут удерживаться до полугода, особенно у недоношенных детей);
- чаще неприятные симптомы начинаются после 3-недельного возраста, именно тогда усиливается активность полезной флоры, которая заселяет кишечник;
- после приступа ребёнок должен успокоиться.
Если у ребёнка сильные колики длительное время и после окончания приступа нет облегчения (живот постоянно напряжён, кроха плохо прибавляет в весе, во время приступа температура тела повышается), обязательно нужно обратиться к врачу.
Как помочь малышу
Важным моментом является создание дома спокойной обстановки. Колики у ребенка возникают достаточно часто, но при правильном уходе и адекватном лечении со временем проходят.
В первую очередь, необходимо откорректировать питание. Из рациона следует убрать продукты, которые способствуют повышенному газообразованию, а также специи, кофеин, острую, жирную и жареную пищу. Даже если у младенца хороший аппетит, при одном кормлении важно давать молоко из одной груди. Так ему попадает «заднее», более питательное, молоко. Если диагностирована лактазная недостаточность, лечение колик у ребёнка обязательно включает в себя использование фермента лактазы. Доза подбирается индивидуально, его дают каждый раз перед кормлением, добавив предварительно немного материнского молока, сцеженного за 5-10 минут до этого.
Безопасные методы борьбы с коликами
- Кормить ребёнка следует в комфортной обстановке.
- Обязательно следует обратить внимание на рацион, поскольку многие вещества попадают в детский организм вместе с грудным молоком.
- Обязательно ответственно подходить к выбору смеси. Лучше остановиться на той, которая легко усваивается и предотвращает чрезмерное газообразование.
- Следует следить за объёмом питания, нельзя перекармливать ребёнка.
- Стараться, чтобы в бутылочку не проникал воздух. Идеальный вариант — наличие в ней специального клапана, ограничивающего проникновение воздуха. Внимание следует уделить выбору формы соски. После кормления кроху нужно немного подержать под углом 45 градусов, чтобы попавший во время кормления воздух вышел наружу.
- Ввоздействие теплом поможет успокоить малыша. Этого можно достичь купанием или тёплой пелёнкой, приложенной к животу.
- Массаж живота по часовой стрелке позволит укрепить мышцы брюшного пресса, поможет пище правильно продвигаться по пищеварительной системе и улучшит отхождение газов.
- Успокаивающее действие оказывают прогулки на свежем воздухе.
- Перед кормлением ребёнка следует выкладывать на живот на 7-10 минут. Это позволит стимулировать перистальтику.
Колики не являются болезнью, но они могут стать проблемой, приносящей явный дискомфорт ребёнку и его родителям. Не стоит терпеть и ждать, пока расстройство само постепенно исчезнет, стоит облегчить кризисное состояние с помощью эффективных методов.