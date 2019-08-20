Как помочь малышу при коликах

Одно из наиболее распространённых расстройств желудочно-кишечного тракта в раннем возрасте — колики у детей. Обычно они возникают на 3-4 неделе жизни, но могут беспокоить и сразу после рождения. Появляются в любое время суток, чаще всего у мальчиков.

Почему такое случается и что такое колики у ребёнка? Это состояние организма, при котором происходит перестройка функционирования кишечника с внутриутробного на внеутробный ритм. Проявляется болевыми ощущениями в животе в результате спазма.

Как считают кандидат медицинских наук, доцент Ю.В.Пакулова-Троцкая и доктор медицинских наук, профессор С.Л.Няньковский, колики у детей возникают независимо от того, как питается малыш — появляются как при искусственном, так и при грудном вскармливании. Колики не являются болезнью, а результатом того, что кишечник грудничка адаптируется к окружающей среде. После рождения продолжается активное формирование организма крохи, происходит совершенствование всех систем и органов, в том числе и желудочно-кишечного тракта.

Можно выделить основные причины, из-за которых возникает кишечная колика у детей:

Неграмотное кормление — вместе с молоком ребенок заглатывает воздух. Поэтому во время прикладывания к груди важно следить, чтобы малыш правильно захватывал сосок. Грудничков-искусственников кормить нужно так, чтобы бутылочка находилась под углом 45 градусов — это будет способствовать тому, чтобы весь воздух оставался на дне.

Перекармливание новорожденного. В результате этого происходит возникновение газов в пищеварительной системе, что способствует коликам и срыгиванию. Поэтому лучше, чтобы младенец ел небольшими порциями и чаще.

Неправильно подобранная смесь — ещё одна из причина колики. Замена смеси может помочь решить проблему.

Кишечные колики часто возникают у малышей, мама которых курит.

Одна из распространённых причин — недостаточное усвоение лактозы — содержащегося в материнском молоке или молочной смеси сахара. Поэтому, когда у детей начинаются колики, нужно пройти обследование, чтобы исключить лактазную недостаточность.

Продукты, вызывающие колики.

Кормящей маме важно помнить, что есть ряд продуктов, употребление которых может спровоцировать колики у новорожденного. К ним относятся:

Цельное молоко. Лактоза, которая в нём содержится, плохо усваивается детским организмом, поэтому газы начинают вырабатываться в чрезмерном количестве. Кроме вздутия живота, могут возникать аллергические реакции. Молоко желательно заменить ряженкой, кефиром.

Чёрный хлеб. Входящие в его состав ферменты способствуют газообразованию, результатом которого также становятся колики. Кормящей маме рекомендуется поменять его на хлебцы.

Острые соусы (горчица, кетчуп, майонез) раздражают кишечник, поэтому их нужно исключить из меню кормящей женщины.

Сырые фрукты и овощи содержат клетчатку, вызывающую метеоризм. Поэтому их нужно поддавать термической обработке.

Бобовые — горох, чечевица, кукуруза, фасоль.

Дрожжевое тесто в чрезмерном количестве.

Бахчевые культуры (арбузы, дыни).

Газированные напитки.

Сладости: пирожные, конфеты, шоколад.

Исключив такие продукты из рациона, не стоит ждать мгновенного результата. Кишечная колика у детей исчезает примерно через 5 дней после начала диеты.

Симптомы колик у детей

Как понять, что у ребенка колики? Основной характерный признак такого состояния — длительный и пронзительный плач. Иногда ребенок может быть беспокойным около трех часов подряд. Из-за чрезмерного образования газов также возникает вздутие живота. Колики у ребенка могут появиться в любое время суток, но чаще во второй половине дня, вечером или ночью.

Можно выделить такие характерные симптомы колик у новорожденного:

ножки подтянуты к животу;

кожные покровы покрасневшие;

кулачки плотно сжатые;

живот напряжён, твёрдый;

спинка изогнута;

на лице гримаса боли;

выходят кишечные газы;

возможны срыгивания.

Даже после кормления малыш не успокаивается. Чаще колики достигают пика к восьмой неделе жизни малыша.

Родителям нужно знать:

общая длительность колик у младенца на протяжении суток — не более 3-х часов;

в большинстве случаев симптомы исчезают к 3-месячному возрасту (иногда они могут удерживаться до полугода, особенно у недоношенных детей);

чаще неприятные симптомы начинаются после 3-недельного возраста, именно тогда усиливается активность полезной флоры, которая заселяет кишечник;

после приступа ребёнок должен успокоиться.

Если у ребёнка сильные колики длительное время и после окончания приступа нет облегчения (живот постоянно напряжён, кроха плохо прибавляет в весе, во время приступа температура тела повышается), обязательно нужно обратиться к врачу.

Как помочь малышу

Важным моментом является создание дома спокойной обстановки. Колики у ребенка возникают достаточно часто, но при правильном уходе и адекватном лечении со временем проходят.

В первую очередь, необходимо откорректировать питание. Из рациона следует убрать продукты, которые способствуют повышенному газообразованию, а также специи, кофеин, острую, жирную и жареную пищу. Даже если у младенца хороший аппетит, при одном кормлении важно давать молоко из одной груди. Так ему попадает «заднее», более питательное, молоко. Если диагностирована лактазная недостаточность, лечение колик у ребёнка обязательно включает в себя использование фермента лактазы. Доза подбирается индивидуально, его дают каждый раз перед кормлением, добавив предварительно немного материнского молока, сцеженного за 5-10 минут до этого.

Безопасные методы борьбы с коликами

Кормить ребёнка следует в комфортной обстановке.

Обязательно следует обратить внимание на рацион, поскольку многие вещества попадают в детский организм вместе с грудным молоком.

Обязательно ответственно подходить к выбору смеси. Лучше остановиться на той, которая легко усваивается и предотвращает чрезмерное газообразование.

Следует следить за объёмом питания, нельзя перекармливать ребёнка.

Стараться, чтобы в бутылочку не проникал воздух. Идеальный вариант — наличие в ней специального клапана, ограничивающего проникновение воздуха. Внимание следует уделить выбору формы соски. После кормления кроху нужно немного подержать под углом 45 градусов, чтобы попавший во время кормления воздух вышел наружу.

Ввоздействие теплом поможет успокоить малыша. Этого можно достичь купанием или тёплой пелёнкой, приложенной к животу.

Массаж живота по часовой стрелке позволит укрепить мышцы брюшного пресса, поможет пище правильно продвигаться по пищеварительной системе и улучшит отхождение газов.

Успокаивающее действие оказывают прогулки на свежем воздухе.

Перед кормлением ребёнка следует выкладывать на живот на 7-10 минут. Это позволит стимулировать перистальтику.

Колики не являются болезнью, но они могут стать проблемой, приносящей явный дискомфорт ребёнку и его родителям. Не стоит терпеть и ждать, пока расстройство само постепенно исчезнет, стоит облегчить кризисное состояние с помощью эффективных методов.