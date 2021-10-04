Одесский волонтёр: Мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет

Одесский волонтёр Екатерина Ножевникова заявила, что мест в реанимационных отделениях для коронавирусных больных нет.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«На данный момент мест в реанимациях для тяжёлых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчётных по данным стационаров, а мест нет. Вот только не будем забывать, что в прошлом году ивл накупили Овердофига, а вот реаниматологов «докупить» не возможно. А сам по себе аппарат в больнице ровным счётом ничего не значит- на нём кто-то должен работать», — пишет волонтёр.

Екатерина Ножевникова взывает к медицинским чиновникам Одессы не врать, сообщая цифры отчйтности, касающиеся заболеваний по COVID-19.

«Хочется обратиться вновь к ответственным за места (департаментам, главврачам, дежурным врачам приёмных отделений) — давайте не будем повторять ошибок прошлого года и перекручивать данные. Если мест нет — значит их нет. А если есть, то для, всех кому положено по состоянию, а не для избранных и по звонку», — считает Ножевникова.

Факты несовершенства медицинских правил госпитализации ковидных больных, медицинской халатности и небрежности, безразличия к своему здоровью самих больных описала волонтёр.

«Воскресенье. Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течении двух часов, с участием двух департаментов, удалось таки найти место и сделать Перевод. Но время могло быть потеряно. час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно). Что возвращает нас к теме обеспечения Ковид-стационаров. Объявления о том, что НСЗУ обеспечивает ковид-пациента всем — не соответствует действительности, — так Ножевникова описала историю с одним одесситом.

Другая история не менее показательная: «Пациент 83 (нет почки, онко в ремиссии), не привит. Ковид подтверждён. Из симптомов — отнялись ноги. Ни одного из факторов для госпитализации из приказа МОЗ нет — сатурация в норме и далее по списку. Но ноги отнялись. Родственники покатались с дедом по всем ковид-стационарам — нигде не взяли. То есть, в обычную Неврологию нельзя- ковид плюс. А в ковид нельзя- нет ковид симптомов. Лечитесь как хотите…».

Остальные истории, о которых рассказала волонтёр, самые печальные.

«Семья — отец, мама, два сына (родители за 80, сыновья за 50), все не вакцинированы. Всей семьёй попадают в стационар. Мама умирает через 4 дня. Один из братьев забирает остальных из стационара. К вечеру с трудом я брата устраиваю в другой стационар (Сатурация 70). Сегодня и он умер. Папа — тоже состояние тяжёлое».

«37 лет. Не привит. 9 дней дома. 80 процентов повреждения лёгких. Через три дня инсульт. Переведён в частную клинику. Там спасли, но состояние тяжёлое. Родственники продали всё, чтобы оплатить по сути жизнь своего близкого. И влезли в большие долги. Стоимость одного дня в Реанимации примерно 20 тыс грн.».

«Ну и самая для меня больная сейчас история, — пишет Ножевникова. — Женщина за 60. Госпитализирована сразу. Но в первый день в стационаре забивается банка и отключается кислород. К утру Сатурация 30. Реанимация. Неделю за неё боролись. Сын делал всё, что мог. Поставил всех на уши. И каждый день писал мне в надежде, что освободится где-то место в Реанимации другой больницы. Сегодня в 4 мы списались последний раз, я опять развела руками — Простите, мест нет. И он ответил: «Ну, может быть, кто-то поправится и освободится место. Ведь так может быть!». Через два часа пришло сообщение от него: » Место таки освободилось. Мама ушла…».

По данным на официальном сайте города, на 3 октября в двух опорных больницах Одессы свободна 61 койка для госпитализации пациентов с COVID-19.

Одесса News информировала, где проводится в Одессе вакцинация.

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