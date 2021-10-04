Купленный за 5 миллионов долларов ледокол приближается к Одессе

Купленный у Великобритании первый украинский ледокол вошёл в Чёрное море и взял курс на Одессу.

Как сообщает Думская, ледокол James Clark Ross на 16-й день после начала рейса из датского порта Фредериксхавн прошёл через пролив Босфор и продолжает переход в Одессу. Прибытие, по всей вероятности, ожидается сегодня.

По информации Одесса News, исследовательский ледокол Украина приобрела в августе. Он будет базироваться в Одессе и работать в составе Национального антарктического научного центра. Это первый ледокол, который за годы независимости Украины появился у наших полярников.

«Для Украины приобретение «Джеймса Кларка Росса» открывает целый мир новых возможностей, — пишет Думская, ссылаясь на слова директора антарктического центра Евгения Дикого. — В последние двадцать лет у Украины не было собственного ледокола для исследований, что сильно ограничивало нашу работу. С этим судном у Украины появились амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и со временем начать работу в Арктике. Кроме того, для нас этот ледокол представляет ценность как символ, ведь именно он в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на бывшую британскую станцию «Фарадей» — сейчас это наш «Академик Вернадский».

Ледокол был построен в 1990 году. Длина судна — почти 100 метров, водоизмещение — 5732 тонны. На борту есть ряд лабораторий, системы лебёдок, позволяющие размещать научное оборудование на корме или в средней части судна. Может идти со скоростью два морских узла (почти 4 км в час) через ровное ледовое поле толщиной один метр, а максимальное ледовое препятствие на его пути — 4 м.

Украина будет тратить на ежегодное обслуживание ледокола James Clark Ross до 195 млн гривен, что на 50 млн дороже его стоимости.

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