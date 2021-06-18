В Одесском порту тестируют электронный журнал таможни

Гостаможслужба переходит в тестовый режим использования «Электронного журнала пункта пропуска морского сообщения».

Как сообщает usm.media, внедрение журнала — одна из составляющих обновлённой Автоматизированной системы таможенного оформления (АСТО), которая в будущем обеспечит функционирование «Умного пункта пропуска» в морских портах.

«В Украине сейчас нет единой электронной системы реестра морских транспортных средств для таможенных целей, не автоматизированы процессы контрольных процедур в морских пунктах пропуска, отсутствует автоматический обмен информацией о судозаходах между таможней и субъектами. А ещё во время проведения таможенного контроля в отношении судов заграничного плавания не используется автоматизированная система управления рисками. Внедрение Электронного журнала пункта пропуска морского сообщения должно централизовать и синхронизировать работу всех структурных подразделений таможни», — отметил Евгений Ентис, заместитель председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В целом же ожидается, что электронный журнал пункта пропуска морского сообщения обеспечит таможенникам и клиентам:

приём/обработку/хранение документов судового дела в электронном виде;

передачу решений участникам портового сообщества от таможни в электронном формате;

автоматизацию осуществления процедур в процессе таможенного контроля судов, пересекающих границу Украины;

логирование действий инспектора при проведении таможенного контроля;

контроль обратного ввоза/вывоза судов заграничного плавания;

автоматизацию оценки рисков при проведении контрольных процедур в отношении судна;

приём/хранение данных о выгруженных с судна контейнеров;

приём/хранение нарядов.

Для тестирования системы выбрали три электронных реестра — судовые дела, учёт контейнеров и учёт нарядов.

Для эксплуатации в Одесском порту реализуют 3 наиболее распространённых сценария, которые позволят опробовать разработку и получить комментарии от непосредственных пользователей системы:

оформление отбытия иностранного судна с просроченным обязательством об обратном ввозе (вывозе), включая базовую работу с документами и формальностями;

полный цикл оформления иностранного судна: прибытие и отбытие, с наложением обязательства и закрытия без просрочки, включая обработку экстраординарных ситуаций: отправка на доработку, отмена формальности и отметки;

полный цикл оформления украинского судна для проверки работы с обязательством.

Это — первый этап функционала. Следующие этапы позволят автоматизировать работу с общими декларациями прибытия, масштабировать использование Электронного журнала пункта пропуска морского сообщения на все порты Украины, а также обеспечить ведение учёта и таможенного контроля товаров, которые пересекают границу в морских пунктах пропуска и перевозятся в контейнерах.

После тестирования пилотный проект запустят в Одесской таможне. Затем, в течение 3 месяцев, будет принято решение о расширении разработки на национальном уровне.

Как сообщала Одесса News, по мнению председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого, развитие портовой отрасли в Одесской области тормозят устаревшая железнодорожная инфраструктура, медленное восстановление глубин возле причалов, а также неэффективное управление государственными стивидорными компаниями.

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