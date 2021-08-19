MEDKON LINES запускает собственный сервис в Украине.

Судно MEDKON MRA будет заходить в Одесский порт еженедельно с 23 августа, об этом сообщает USM со ссылкой на MEDKON LINES.

Отмечается, что в Одесском порту судно будет обрабатываться в ДП «Контейнерный терминал Одесса».

Как отметили в компании, новый сервис будет иметь прямой заход в Стамбул и Деринче и соединится с Ашдодом, Александрией, Мисуратой, Алжиром, — отметили в компании.

«Также мы объявляем о запуске сервиса в Сафипорт Деринче (рядом с Эвьяпом)», — добавили в MEDKON LINES.

Как сообщала Одесса News, ГП «Одесский морской торговый порт» по итогам работы в июле 2021 года получит 1,3 млн грн прибыли.

Фото: Одесса News/Ольга Черненко

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