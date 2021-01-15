Одесская кошка паче чаяния совершила 3-хнедельный круиз в Израиль

Кошка, которая жила в одесском порту, при погрузке контейнеров на судно случайно оказалась в одном из них и оказалась заперта на три недели.

Как сообщает «Седьмой канал», директор одесской экспедиторской компании Star Shine Shipping Александр Винник рассказал, что животное совершило морское путешествие в Израиль, питаясь конфетами.

Оказалось, что в контейнере, в котором путешествовала «одесситка», находились конфеты. Чтобы не умереть с голода, она прогрызла дырки в нескольких коробках и питалась сладостями.

По словам Винника, такое произошло впервые и то, что «сладкоежка» выжила – невероятная удача.

Отмечается, что жителей Израиля настолько впечатлила рассказанная в СМИ и соцсетях история морской поездки одесской кошки в контейнере с конфетами, что многие высказали пожелания «удочерить» хвостатую путешественницу.

Винник также проинформировал, что кошка находится на карантине.

«Подробности о её дальнейшей судьбе мы узнаем позже. То, что животное забралось в контейнер, естественно, никто не видел. Мы заметили уже позже – отсмотрев камеры видеонаблюдения. В нашей практике такое впервые, очень интересно. И как она выжила – тоже. Кошка находилась без воды, но мы предполагаем, что она слизывала конденсат со стенок контейнера».

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года в Одессе появилась новая мини-скульптура одесского кота — по имени «Джентльмен» в белом шарфе, которую установили перед входом во двор, в котором жил одесский КВНщик Гельман, на Екатерининской, 17 — между Дерибасовской и Ланжероновской.