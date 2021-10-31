В Одессе столичные чиновники рассказали о будущем морских портов

В Одессе во время проведения заседания Конгресса местных и региональных властей, на котором присутствовал Президент Украины Владимир Зеленский, были рассмотрены вопросы развития морских портов Украины.

Как сообщается на Официальном сайте Офиса Президента Украины, члены Конгресса заслушали доклад министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, который рассказал о развитии портов и портовой инфраструктуры в рамках программы «Большое строительство».

По словам министра, в декабре текущего года порты Херсона и Ольвия будут окончательно переданы в концессию. Продолжается подготовка документации для концессии порта Черноморска, Бердянского и Измаильского портов и пассажирского комплекса Одесского порта. Концессионные конкурсы по ним ожидаются в первом полугодии 2022 года.

Также идёт подготовка к приватизации Николаевского и Одесского морских торговых портов.

Кроме того, по словам министра, в Фонд госимущества передано ещё три порта, и один из них – морской торговый порт Усть-Дунайск – может быть приватизирован ещё до конца текущего года.

«Оставляем в государственной собственности порт Южный, развиваем его. Он в этом году в первом квартале был убыточным, а сейчас суперприбылен и имеет на счету более миллиарда гривен. И мы уже приступаем к развитию двух важных направлений – это новый терминал экспортных грузов и строительство комплекса вагоноопрокидывателя, что увеличит пропускную способность этого порта», – рассказал Александр Кубраков.

В ответ Президент отметил, что развивать направление портовой инфраструктуры очень важно для Украины.

Он также поздравил Администрацию морских портов Украины с успешным финансовым результатом порта Южный.

«Наш государственный порт Южный с ежегодной убыточности перешёл на прибыльный формат. Уверен, такими же темпами и мощными шагами Министерство будет развивать и другие порты», – сказал Владимир Зеленский представителям СМИ по окончании заседания Конгресса.

Как сообщала Одесса News, 29 октября в Одессе Зеленский принял участие в заседании Конгресса местных и региональных властей при Главе государства, посетил Одесский национальный художественный музей, где ознакомился с планом его реставрации, осмотрел приобретённый за счёт государства научно-исследовательский ледокол «James Clark Ross», переименованный в «Ноосферу», научно-исследовательское судна «Борис Александров», ранее называвшееся «Бельгика», подаренное Украине Бельгией, а также новый Дворец спорта в Измаиле.

Фото: Одесса News/Александр Александров, ОПУ

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