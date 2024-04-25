Спасибо, Америка: Байден подписал закон о помощи Украине

Президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о международной помощи, включающий $60,84 млрд для Украины.

Об этом Байден рассказал на брифинге, который транслировался в YouTube Белого дома, пишет издание Гордон.

«Хороший день для Америки. Это хорошо для мира в мире… Я только что подписал закон, который касается помощи по безопасности. Это сделает Америку более безопасной, это сделает мир более безопасным. Он предоставит жизненную помощь и нашим партнёрам, чтобы они могли себя защищать. И это также инвестиция в нашу безопасность», – сказал президент США.

Байден отметил, что сделает всё, чтобы Украина как можно быстрее получила новый пакет военной помощи от США.

«Буквально в следующие несколько часов мы начнём отправлять в Украину боеприпасы для ПВО, артиллерийских и ракетных систем, бронетехнику», – подчеркнул президент США.

На лацкане пиджака Байдена был значок в виде двух флагов – Украины и США.

Президент Украины прокомментировал подписание документа о выделении помощи Украине в своём вечернем 24 апреля видеообращении.

«Путь длиной в полгода преодолели. Что бы кто ни говорил, но мы получаем поддержку, в которой нуждаемся – нуждаемся, чтобы и дальше защищать жизнь от российских ударов. На днях уже максимально активно работали с нашими американскими друзьями – на всех уровнях, – чтобы оперативно наполнить этот пакет от Соединенных Штатов именно таким оружием, которое нужно нашим воинам. От «атакамсов» и артиллерии, от противотанкового оружия и ракет для «хаймарсов» до необходимой ПВО и техники. Я благодарен Президенту Байдену, Конгрессу, всем американцам, которые чувствуют, что нужно выбивать землю из-под ног у Путина, не подчиняться ему, и так будет действительно меньше угроз свободе. Вместе мы можем обеспечить это. Спасибо всем американцам на оборонных предприятиях, каждому штату, производящему оружие, которое сейчас реально защищает демократию и наш образ жизни», — сказал Зеленский.

Фото: ЕРА

Видео: ОПУ

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