За прошедшие сутки ВСУ на юге потопили баржу врага, выполнили 320 огневых задач

Вооружённые силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантами на борту.

Об этом сегодня ночью сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

Сообщается, что с помощью этой баржи россияне пытались переправлять своё вооружение, однако «продырявленная «посудина» отправлена по курсу русского военного корабля вместе с нагруженной военной техникой и сопроводительным персоналом».

По словам представителя ВСУ, в прошедшие сутки был обеспечен огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений.

В общем, ситуация на южном фронте стабильно напряжённая, но контролируется Силами обороны.

«Противник уступает позиции, теряя тактически выгодное положение. Однако не оставляет попыток испытывать на крепость наши подразделения», – говорят военные.

Так, захватчики снова силами до взвода при поддержке двух танков Т-72 и другой бронированной техники проводили штурмовые действия, но успеха не имели. Они отступили, потеряв две боевые машины десанта и треть живой силы.

В течение дня враг продолжал активную аэроразведку, ракетно-артиллерийские обстрелы и нанёс 12 авиаударов по украинским позициям и тергромадам вдоль линии фронта.

В то же время украинская авиация нанесла три удара по врагу и уничтожила 2 российских беспилотника-разведчика оперативно-тактического уровня, а ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили за сутки более 320 огневых задач.

Согласно сообщению, всего украинские военные за сутки уничтожили на юге 62 оккупанта и 5 единиц бронированной техники.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки потери врага на южном фронте составили 33 военных, 2 танка, 152-мм гаубица «Мста-Б», 120-мм мобильный миномёт, 9 единиц автобронетехники.

На главном фото военнослужащая структурного подразделения 126-й отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса, позывной «Пантера».

Фото: ОК «Юг», Генштаб, ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

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