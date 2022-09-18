Испания отправила в Украину 5 самолётов с боеприпасами, а также медсредства и одежду

Испания отправила Украине пять транспортных самолётов с боеприпасами для крупнокалиберных артиллерийских систем, а также медицинские средства и зимнее снаряжение.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что последний из пяти самолётов от Воздушно-космических сил Вооружённых сил Испании вылетел с авиабазы в Мадриде 9 сентября.

Четыре предыдущих самолёта с оружием вылетели с базы в Роте. Всего Испания передала Украине 75 паллет крупнокалиберных боеприпасов.

Кроме того, в ответ на обращение министра обороны Украины Алексея Резникова Испания передала Украине медицинские средства и 20 грузовиков с зимним снаряжением.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес прибыла к самолёту и пообщалась с экипажем.

Как отметила Роблес, «все эти поставки являются примером решительной и постоянной поддержки украинского народа со стороны Испании в течение длительного времени».

Как сообщала Одесса News, среди стран Евросоюза только Австрия и Венгрия отказываются предоставлять Украине своё вооружение для противостояния российской агрессии.

Фото: Silvia García Navarro/Министерство обороны Испании

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