519-й день войны: Сегодня были очень неплохие результаты

Украинские военные добились определённых успехов на поле боя.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении 26 июля, опубликованном в Facebook.

«Сегодня были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте. Молодцы. Детали позже», – сказал он.

Президент также поблагодарил всех, кто защищает Украину от российских ракетных атак, а по информации Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 27 июля, за прошедшие сутки враг нанёс 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населённым пунктам.

К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

В прошедший боевой день противник продолжал вести безуспешные наступательные действия.

Так, на Купянском направлении противник был поражён южнее Новосёловского Луганской области, на Лиманском направлении — в районе южнее Дибровы Луганской области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки, а на Авдеевском направлении под плотным огнём авиации и артиллерии противника наши воины отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

На Шахтёрском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Согласно оперативной сводке Генштаба ВСУ, известно, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение.

«Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 1 склад боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и ещё три важные цели российских окупантов», — информирует Генштаб.

Как сообщала Одесса News, 25 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов.

На главном фото Оперативного командования «Юг» боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ.

Фото в тексте: Генштаб ВСУ/Facebook

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