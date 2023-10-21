Зеленский приехал в Херсонскую область

20 октября в ходе рабочей поездки в Херсонскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение одного из подразделений Херсонского пограничного отряда и поздравил военнослужащих с 20-летием создания Управления разведки Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Президент провёл совещание по актуальной ситуации и условиям службы украинских пограничников в прифронтовых областях, на котором глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко доложил об особенностях работы пограничников, их успехах и проблемных вопросах, требующих внимания.

Владимир Зеленский поздравил пограничников-разведчиков с их профессиональным праздником.

«Большую работу делаете, большую службу несёте – крепкую службу. 20 лет, из которых почти 10 лет – это война против оккупанта. Я хочу поблагодарить вас за ваше служение Украине и украинцам. Хочу поблагодарить ваших родителей за то, что воспитали таких мужественных людей, а вашим жёнам, мужьям, близким пожелать быть рядом с вами. Хочу поблагодарить их за то, что придают вам это мужество», – сказал Глава государства.

Также Зеленский провёл совещание с военным командованием по актуальным вопросам на передовой, в котором приняли участие Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий морской пехотой Военно-Морских cил ВСУ Юрий Содоль, командующий ОСГВ «Одесса» Андрей Гнатов.

Президенту доложили об общей оперативной ситуации на передовой, обеспечении украинских защитников оружием и боеприпасами, об оборонных действиях на Авдеевском направлении и неудачных попытках штурмов со стороны противника, которые привели к рекордным потерям в живой силе и технике российского агрессора, подробно проанализировали ситуацию на Купянском направлении, предметно обсудили текущие операции украинских защитников на юге.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября провёл заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, заслушав доклады разведки и командующих.

Фото: ОПУ

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