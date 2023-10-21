Ждали 44 года: Под Одессой начали ликвидацию могильника со 147 тоннами дуста

Под Одессой начался вывоз хранения дуста, который находился здесь с 1979 года и угрожал экосистеме.

Об этом сообщила Укринформу директор Департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации Ирина Шатохина, рассказав, что дуст попал на территорию Одесской области ещё во времена Советского Союза.

«В этом году силами Одесской военной администрации заказаны работы по уничтожению на территории нашей области большого склада хранения дуста, находящегося здесь с 1979 года. В 2002 году был оформлен паспорт места хранения. Здесь находится 147 тонн дуста, который собрали с затонувшего у берегов Одесщины судна», — сообщила Шатохина.

Директор Департамента экологии подчеркнула, что хранилище несло угрозу для экосистемы региона, особенно во время войны.

«Хранилище дуста было опасным, ведь при вероятном попадании в него российской ракеты могло произойти загрязнение почв и водных ресурсов», — пояснила Шатохина.

Чиновница также отметила, что работы по утилизации дуста стоили областному бюджету 13 млн 40 тыс. грн.

Убранный инсектицид вскоре отправят на утилизацию. Этим займётся компания «УкрЭкоПром». У предприятия есть мощности для переработки этого опасного химиката и оно обязалось это сделать до конца 2023 года.

«Исполнитель работ вывезет отходы на своё предприятие и уничтожит путём сожжения», — добавила Шатохина.

По словам людей, проживающих в районе рядом с могильником, от веществ в хранилище распространялся неприятный запах, химикаты проникали в почву, а отравленные сточные воды текли в Хаджибейский лиман.

Одесса News информировала, что Одесса в первом полугодии 2023 года заняла третье место в Украине по загрязнению воздуха.

Одесса News информирует читателей об экологических проблемах в еженедельных воскресных выпусках «Тузловские лиманы: война и мир».

Фото: Укринформ

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