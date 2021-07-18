В «Тузловских лиманах» появились первые стайки молодых аистов

В Национальном природном парке «Тузловские лиманы», в устье реки Хаджидер, появились первые стаи взрослых и молодых белых аистов из 26 птиц.

Их количество подсчитал одесский эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

На своей странице в Facebook известный эколог написал, что, руководствуясь инстинктом, аисты в этот период уже начинают тянуться на юг, т.е в Африку.

«На Юге Украины стаи в августе обычно будут начислять иногда до трёх сотен аистов. Но иногда можно увидеть и большие многосотенные скопления. Стаи постепенно увеличиваются на путях перелёта и на Балканах будут состоять из тысяч птиц», — пишет Иван Русев.

Эколог отмечает, что на зимовку в Африку аисты из разных частей Европы летят разными путями.

«До настоящей миграции аистов почти месяц, но сегодня, когда я увидел первые стайки в нацпарке, несмотря на жару, я уже почувствовал первые призывы осени», — добавляет Русев.

Одесса News рассказывала историю Ивана Русева о жизни на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы» боевых куликов (турухтанов), прилетающих к нам на лето из тундры.

Фото: Facebook/Иван Русев

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