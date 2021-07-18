Тихо, ша: Феликс Шиндер выступает в Летнем театре Горсада Одессы

Главное событие этого лета — БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ Феликса ШИНДЕРА — самого знаменитого одесского Артиста с новой шоу-программой «Тихо Ша!».

В рамках концерта — премьера новых одесских и авторских песен, а также — золотые хиты одесской классики — Семь сорок, Аманины, Хава Нагила и многие другие.

Окунитесь в атмосферу настоящего чисто одесского Праздника и Шика! Общение с артистом, одесские анекдоты и юмор, Ваши фото на красной дорожке, фотозоны и угощение шампанским!

Всё это ждёт Вас 24 июля в Летнем театре GORSAD! Не пропустите !

Начало в 19:00.

Цена билетов от 700 до 2300 гривен. Их таки можно купить здесь.

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