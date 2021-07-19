Тело утонувшего в Затоке 13-летнего мальчика нашли

Поиски 13-летнего мальчика, утонувшего вместе с 49-летним отцом в море у пляжа базы отдыха «Ирина», что в Затоке Одесской области, закончились.

По сообщению Нацполиции в Одесской области, тело без признаков жизни в воскресенье, 18 июля, днём ​​обнаружили в воде у берега моря в Затоке.

«Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай», — говорится в полицейском сообщении.

Как информировала Одесса News, двумя днями ранее в воде у пляжа «Ирина» было найдено тело отца утонувшего мальчика. Было установлено, что отец с сыном приехали на отдых в Затоку из Черкасской области.

Спасатели, водолазы два дня искали пропавшего мальчика.

Причину смерти отца и сына выясняет судебно-медицинская экспертиза.

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