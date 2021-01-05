Измаильская полиция расследует смерть капитана буксира, тело которого нашли в Дунае

Сотрудники Измаильского отдела полиции Одесской области расследуют причины и обстоятельства смерти капитана буксира «Портовый-22», тело которого нашли 3 января в водах Дуная.

Об этом сообщила Укринформу руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская.

«Тело 48-летнего капитана буксира Украинского Дунайского пароходства «Портовый-22» было обнаружено в Дунае в воскресенье около 15 часов. Следователи устанавливают обстоятельства, при которых он оказался за бортом судна и погиб», — отметила Гордиевская.

По её словам, «предварительно установлено, что капитан выпал за борт буксира».

«С судна ему сбросили спасательный круг, но из-за быстрого течения реки в месте гибели капитан не сумел своевременно им воспользоваться — наглотался воды. Когда вытащили из реки, спасти ему жизнь не удалось. Бригада медиков «скорой помощи» констатировала смерть», — проинформировала Гордиевская.

Тело капитана, на котором не обнаружено следов насилия, направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту смерти открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 45-летний житель Измаильского района Одесской области был убит выстрелом из ружья своего 51-летнего приятеля во время охоты возле села Озёрное.