Чем закончатся для одесских ребят танцы на флаге ЕС

В Одессе правоохранители начали уголовное производство по факту надругательства над флагом Евросоюза.

Как сообщает Нацполиция Одесской области, видео, на котором молодые ребята на Думской площади в Одессе снимают с флагштока иностранный флаг и топчутся по нему, было обнаружено во время мониторинга сети Интернет.



По сообщениям из соцсетей известно, что злоумышленники сняли с флагштока флаг ЕС также и возле здания Одесской облгосадминистрации, и у Потёмкинской лестницы. Якобы неизвестные заявили, что эти полотнища не имеют права там висеть.

На видеозаписи, сделанной на Думской площади, видно, как неизвестный срывает флаг, и как группа молодых людей топчутся и танцуют на нём. Юноши также разрисовали полотнище и показывали на видеокамеру неприличные жесты.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители из Приморского отдела полиции в Одессе устанавливают причастных к «танцам на флаге».

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2020 года Раздельнянский районный суд приговорил на 4 года лишения свободы жителя района за надругательство над могилами.