Начальник почтового отделения в Одессе присвоил 200 тысяч для погашения кредита

Одесские полицейские объявили бывшему начальнику почтового отделения о подозрении в завладении деньгами учреждения и подделке служебных документов.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что 25-летний житель Одессы, будучи должностным и материально ответственным лицом и имея свободный доступ к кассе, завладел средствами в сумме двухсот тысяч гривен.

С целью сокрытия преступления злоумышленник в течение нескольких месяцев вносил заведомо ложные сведения в сопроводительный кассовый ордер, каждый день указывая в нём новую дату получения денег, а именно: день заполнения документа. Затем мужчина уволился с должности, а на его место был назначен новый руководитель, который обнаружив нехватку средств, обратился в правоохранительные органы.

В ходе следствия было установлено, что чужие деньги злоумышленник потратил на погашение кредитов.

«Действия фигуранта следователи квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог). Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет», — рассказал начальник Таировского отделения полиции Сергей Волков.

Как сообщила Одесса News, днями Одесская местная прокуратура №2 сообщила о подозрении руководителям общественной организации и частного предприятия в самовольном занятии земельного участка, на котором они расположили автомобильную газозаправочную станцию.