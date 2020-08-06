В Одессе частное предприятие и общественная организация захватили землю под АЗС

Одесская местная прокуратура № 2 сообщила о подозрении руководителям общественной организации и частного предприятия в самовольном занятии земельного участка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, установлено, что в 2018 году руководитель общественной организации и директор частного предприятия захватили земельный участок площадью более 0,3 га, принадлежащей физическому лицу, и несмотря на отсутствие какой-либо разрешительной документации, расположили на ней автомобильную газозаправочную станцию.

Такими противоправными действиями собственнику земельного участка нанесён материальный ущерб на сумму свыше 1 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Малиновского отдела полиции Одессы.

Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года жительница Белгород-Днестровского Одесской области предстанет перед судом за мошенничество с целью завладения землёй в Затоке стоимостью почти 2 миллиона гривен.