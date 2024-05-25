В Одесской области разоблачили подпольный цех по производству алкоголя

В Одесской области правоохранители разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя на сумму 1,7 млн грн.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, на территории региона действовала группа лиц, наладивших работу подпольного цеха по незаконному производству фальсифицированных водки, коньяка и виски под видом известных брендов.

Отмечается, что изготавливали фальсифицированную продукцию в специально оборудованном нежилом помещении на территории г. Рени и продавали через вебсайт и социальную сеть Instagram по всей территории Украины. Для отправки заказов пользовались услугами одной из узнаваемых почтовых служб.

«По результатам проведения обысков изъято более полутора тысяч литров спирта, оборудование для изготовления фальсификата, тара, денежные средства. Только при отправке на отделении почтовой службы изъято 1200 литров спиртосодержащих смесей. По ходатайству прокурора на изъятый товар наложен арест, ориентировочная стоимость которого составляет 1,7 млн грн», — говорится в сообщении.

Предпринимаются меры по установлению всех причастных к незаконной деятельности лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Одесса News информировала, что прокуроры Одесской облпрокуратуры в январе 2024 года направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Раздельнянского района по факту незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков, что привело к массовому отравлению и смерти людей.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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