За массовое отравление людей судят продавщицу магазина в Раздельнянском районе

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух жителей Раздельнянского района по факту незаконного изготовления и сбыта алкогольных напитков, что привело к массовому отравлению и смерти людей.

Как сообщает облпрокуратура, следствием установлено, что обвиняемые подрабатывали на продаже алкоголя, который производился в домашних условиях с использованием опасного для жизни закупавшегося через интернет метилового спирта.

Приобретя метанол, фигурант незаконно изготовил алкогольные напитки под видом водки, которые сбыл знакомой продавщице продуктового магазина. Купленные у предприимчивого мужчины 5 л алкоголя она реализовывала в розницу покупателям в магазине села Старостино.

В результате употребления этого алкоголя умерли 8 жителей села и ещё 4 человека получили отравления.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли остатки опасных для жизни алкогольных напитков.

Установлено также место и личность поставщика сырья, который реализовывал спиртосодержащую продукцию, в частности, метанол, по всей территории Украины. В ходе обысков по месту его незаконной деятельности в г. Днепр изъято около 6 тонн спиртосодержащей продукции, из которых 2 тонны метанола.

Приговором суда поставщик признан виновным в совершении уголовного правонарушения.

Одесса News информировала о жителях Одессы, которые в четырёх арендованных гаражных помещениях организовали незаконное изготовление алкогольных напитков путём смешивания этилового спирта с водой, добавления красителей и ароматизаторов, а также сбыт на территории города в торговых павильонах.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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