В Одессе сотрудник Миграционной службы брал взятки за справку о гражданстве детей

В Одесской области будут судить работника Государственной миграционной службы, который требовал взятку за подтверждение детям гражданства Украины.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура, направившая в Овидиопольский райсуд обвинительный акт в отношении госслужащего одного из районных отделов Главного управления ГМС в Одесской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Следствием установлено, что служащий требовал взятку за не создание искусственных преград при оформлении и выдаче справок о подтверждении гражданства Украины детям, отцом которых является иностранец. Свои услуги он оценил в 3000 тыс. долларов США, из расчёта 600 долларов США за одного ребёнка.

Отмечается, что при передаче неправомерной выгоды госслужащего задержали. Сейчас он отстранён от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что в мае 2024 года правоохранители разоблачили попытку предоставить 12 млн гривен взятки исполняющему обязанности директора государственного предприятия «Международный торговый порт «Черноморск» за принятие решения в интересах частной компании.

Фото: Одесская облпрокуратура

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