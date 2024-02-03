В Одессе чиновник миграционной службы брал взятки за подтверждение гражданства Украины

В Одесской области разоблачили госслужащего одного из районных отделов ГУ Государственной миграционной службы, который требовал взятку за подтверждение детям гражданства Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Взяточнику уже сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

По данным следствия, служащий требовал взятку взамен на устранение искусственных преград при оформлении и выдаче справок о подтверждении гражданства Украины детям, отцом которых является иностранец. Свои услуги он оценил в 3 тысячи долларов США, из расчёта 600 долларов США за одного ребёнка.

При передаче неправомерной выгоды госслужащего задержали.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов плату за возможность взять отгул.

Фото: Одесская облпрокуратура

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