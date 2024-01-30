В Одесской области будут судить командира взвода: требовал с бойцов деньги за отгулы

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов плату за возможность взять отгул.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что за день отгула чиновник брал со своих подчинённых по 4 тыс. грн, а в случае отказа давать деньги угрожал проблемами с прохождением службы и физической расправой.

В ГБР задокументировали 10 фактов получения фигурантом взяток.

Кроме того, установлены факты избиения военных.

Чиновника обвиняют в получении неправомерной выгоды и применении насилия к подчинённому (ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 УК). Ему грозит лишение свободы до 12 лет. Обвинительный приговор был направлен в суд.

Одесса News информировала, что Национальное антикоррупционное бюро завершило следствие по уголовному производству по попытке подкупа Командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Одесса» Андрея Гнатова.

Фото: ГБР

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