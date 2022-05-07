Молдова отказалась передать Украине МИГи

Молдова не будет передавать Украине самолёты МиГ-29.

Об этом заявили изданию NewsMaker 5 мая в пресс-службе партии «Действие и солидарность» со ссылкой на слова главы парламента Молдовы Игоря Гросу.

«Для нас было бы очень ценно, если бы вы нашли возможность… Я знаю, что у вас есть шесть МиГ-29, которые уже в нерабочем состоянии. Могли бы мы как-то решить, чтобы они были переданы для нужд украинской армии на ремонтные работы», – сказал Стефанчук во время встречи с Гросу 4 мая.

NewsMaker запросил комментарии у органов власти Молдовы. В министерстве обороны воздержались.

Пресс-секретарь партии «Действие и солидарность» Адриана Влас, ссылаясь на слова Гросу, заявила, что Молдова не может передавать военную помощь другим странам в соответствии с конституцией.

«Спикер подтвердил, что, согласно статусу нейтралитета Молдовы, мы не можем направлять военную технику в другие страны», – заявила она.

В то же время Гросу после визита в Киев заявил, что Молдова готова направить в Украину сапёров для разминирования освобождённых от российских войск территорий.

Кстати. Молдова отказалась присоединяться к санкциям против РФ. Президент страны Майя Санду заявила, что Молдова зависима от энергоносителей из РФ и она не может оставить страну без природного газа и электричества.

Стефанчук заявил, что разочарован позицией Молдовы в вопросе введения санкций против России.

Также известно, что Молдова отказалась продавать Украине свои ненужные МиГ-29 и объяснила это тем, что не настолько оснащена военной техникой, чтобы оказывать помощь Украине.

После этого вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук обвинила Молдову в том, что она слишком мало делает для Украины. Посол Молдовы в Украине Валериу Киверь ответил, что её слова относительно политики Кишинёва не помогают двусторонним отношениям, а сеют раздор. Он также напомнил, что Молдова принимает украинских беженцев.

Как сообщала Одесса News, по словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, её страна солидарна с Украиной, но не будет ей предоставлять оборонную помощь или открывать «второй фронт» против России.

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