Как практически будет осуществляться трансфер Одесса — аэропорт Кишинёв

Для ускорения проезда украинцев, следующих в международный аэропорт «Кишинёв» из Одессы запустят специальный аэротрансфер.

Об этом уже сообщала Одесса News, теперь же в Теlegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер проинформировал о механизме работы будущего трансфера, что стало темой обсуждения в ходе рабочего совещания с украинскими и молдовскими пограничниками и представителями миссии EUBAM.

По видению заместителя председателя облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергея Кропивы, трансфер будет осуществляться таким образом:

1. Регистрация пассажиров в электронной системе с прикреплением копии билета на самолёт отправлением из г. Кишинёв, указанием личных данных и сведений о военном учёте, а также необходимости обеспечения перевозки лиц с инвалидностью.

2. Формирование групп пассажиров за 2-3 дня до отправления авиарейсов из г. Кишинёв (основные: Кишинёв – Стамбул, Кишинёв – Варшава, Кишинёв – Вена).

3. Отправление автобуса с предварительно зарегистрированными пассажирами из Одессы.

4. Перевозка пассажиров по аэротрансферу с ускоренным прохождением таможенных и пограничных процедур (не более 30 минут пребывания автобуса в зоне контроля).

5. Прибытие автобуса в аэропорт.

«Общее плановое время поездки будет составлять 4 часа. Это должно ускорить проезд украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинёв и разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь, в районе МЧП «Маяки – Паланка – Удобное»)», — подчёркнуто в сообщении.

Также отмечалось, что организованная перевозка пассажиров снизит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок.

Отмечено, что проект реализуется в рамках программы развития ООН в Украине.

«Для запуска проекта «Аэротрансфера» нам необходимы автобусы, осуществляющие перевозку пассажиров. В этом вопросе рассчитываем на помощь ПРООН», — сообщили в ОГА.

Предполагается, что первые автобусы выйдут в рейсы в ближайшее время.

Одесса News информировала, что украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинёва и выполняют рейсы по заказу молдовских авиакомпаний, пока небо Украины закрыто для полётов.

Фото: Одесская ОГА/Telegram

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