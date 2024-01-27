В Одесской области в 2023 году поженились более 13 тысяч пар

Одесская область стала одним из лидеров в Украине по количеству новых семей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

«В 2023 году было зарегистрировано 186 051 брак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами по количеству новых семей были город Киев, где в прошлом году зарегистрировали 21 802 брака, Днепропетровская область — 18 816 браков, Одесская — 13 740, Киевская — 11 712, Львовская — 10 983 и Харьковская области — 10 977.

В то же время сообщается, что разорвать отношения решили в 8 раз меньше пар – 24 108.

Для справки. В Минюсте упростили регистрацию брака в условиях военного положения: подать заявку на регистрацию и оформить его можно за день. В феврале прошлого года Министерство цифровой трансформации запустило на портале Дія новую услугу, в рамках которой украинцы могут подать заявление о государственной регистрации брака.

Одесса News информировала, что 25 мая 2023 года решением исполкома Одесского горсовета установлены новые тарифы на услуги Коммунального предприятия «Право» в сфере организации проведения государственной регистрации брака.

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