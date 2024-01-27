Когда удаление ретинированного зуба мудрости неизбежно

Зубы мудрости появляются во взрослом возрасте, и могут принести немало дискомфорта во время прорезывания. Но что если прорезывание так и не наступило, и «восьмёрка» осталась в кости челюсти? Даже если она не болит, за ней необходимо тщательное наблюдение.

«Не беспокоит – не трогай» – точно не девиз стоматологов. Всё из-за того, что можно упустить довольно серьёзную проблему, если, к примеру, оставить нелеченой микроскопическую кариозную полость. То же и с зубами мудрости: их получается сохранять, только когда они успешно прорезались, не беспокоят и не разрушаются. Но что, если зуб не прорезался? В каких случаях удаление ретинированного зуба мудрости неизбежно? Разберёмся прямо сейчас!

Что скрывает ретинированный зуб

«Восьмёрка», которая не прорезалась или прорезалась частично, но периодически приносит дискомфорт и головную боль – и есть ретинированный зуб. Иногда такие зубы могут оставаться в кости всю жизнь, и обнаруживаются только на панорамном рентгеновском снимке челюсти.

Их корни могут быть ровными и небольшими, однако чаще третьи моляры имеют довольно извивистую и крупную корневую систему. А стремление зуба «выбраться из плена» может проявиться не в 18 и не в 25 лет, а позже. Взрослые люди с трудом переживают этот дополнительный жизненный дискомфорт.

Кроме периодических болей и отекания десны над таким зубом, «восьмёрка» способна разрушить соседнюю единицу, и даже сдвинуть целый зубной ряд, испортив прикус. Также под десной может развиваться воспалительный процесс, а как результат – флюсы или кисты. Такие новообразования, как и другие симптомы нездоровья, игнорировать нельзя.

Показания к удалению ретинированного зуба мудрости

О том, что ретинированный зуб придётся удалить, вы можете догадаться ещё до осмотра стоматолога. Какие симптомы могут указывать на то, что зуб мудрости нужно экстрагировать:

Появление кисты – небольшого уплотнения с жидким содержимым, которое со временем растёт. Новообразование может повреждать соседние зубы, вызывать высокую температуру и ноющие боли.

Появление флюса, или периостита. Это воспалительный процесс, сопровождающийся сильной болью и отёком, а также выходом гноя.

Периодические болезненные ощущения, отдающие в соседние зубы, и безуспешное прорезывание зуба мудрости.

Отёк десны над «восьмёркой».

Нередко пациенты решают удалить зубы мудрости перед переездом в другую страну, чтобы предупредить возможные проблемы и сэкономить на лечении. Это актуально и для ретинированных зубов: они также могут поражаться кариесом и болеть несмотря на то, что не вышли в зубной ряд.

Чтобы разобраться в вашей индивидуальной ситуации и определить, необходимо ли срочное удаление, важно провести рентгенографию или КТ, а также осмотр у квалифицированного специалиста. Всё это вы можете осуществить за один визит, записавшись в стоматологическую клинику Осадчего в Киеве, и как можно скорее избавиться от любого дискомфорта.