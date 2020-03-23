В Украине подтвердили 73 случая коронавируса

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров состоянием на 22.50 22 марта подтверждено 73 случая COVID-19.
Об этом в Facebook информирует Центр общественного здоровья.
Статистика по регионам выглядит таким образом:
- Днепропетровская область — 2
- Донецкая область — 1
- Житомирская область — 2 (1 летальный)
- Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный)
- Киев — 29
- Киевская область — 5
- Львовская область — 2
- Тернопольская область — 1
- Черновицкая область — 25 (1 летальный)
- Черкасская — 1.
Всего в Украине зафиксировано три летальных случая от COVID-19. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в его организме.
Как отмечается, вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
В ЦОЗ отмечают, что количество подтверждённых случаев постоянно меняется и призывают доверять только официальным источникам.
Как сообщала Одесса News, 22 марта в Черноморск Одесской области из Турции прибыло грузопассажирское судно «Вильнюс», на борту которого на родину вернулись 38 украинцев.