MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. В Украине подтвердили 73 случая коронавируса

В Украине подтвердили 73 случая коронавируса

5-1.jpg

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров состоянием на 22.50 22 марта подтверждено 73 случая COVID-19.

Об этом в Facebook информирует Центр общественного здоровья.

Статистика по регионам выглядит таким образом:

  • Днепропетровская область — 2
  • Донецкая область — 1
  • Житомирская область — 2 (1 летальный)
  • Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный)
  • Киев — 29
  • Киевская область — 5
  • Львовская область — 2
  • Тернопольская область — 1
  • Черновицкая область — 25 (1 летальный)
  • Черкасская — 1.

Всего в Украине зафиксировано три летальных случая от COVID-19. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в его организме.

Как отмечается, вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

В ЦОЗ отмечают, что количество подтверждённых случаев постоянно меняется и призывают доверять только официальным источникам.

Как сообщала Одесса News, 22 марта в Черноморск Одесской области из Турции прибыло грузопассажирское судно «Вильнюс», на борту которого на родину вернулись 38 украинцев.

Просмотров: 130

Смотрите также...

scroll to top