Американские нейробиологи: COVID-19 может привести к потере памяти

Американские нейробиологи обнаружили, что коронавирус может привести через воздействие на ткани мозга к нарушению когнитивных функций человека и даже потери памяти.

Об этом, как сообщает Укринформ, говорится в новой статье доцента психологии Мичиганского университета Натали С. Тронсон.

Проанализировав данные о симптомах и воздействии на здоровье пациентов, перенесших COVID-19, исследователь пришла к выводу, что эта болезнь может быть очень опасной для работы мозга человека. Кроме очевидных неврологических симптомов, вроде потери обоняния и бредового расстройства, которые появляются во время заражения, учёные выделяют и долгосрочные последствия COVID-19 в виде синдрома хронической усталости, а также синдрома Гийена-Барре (редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы).

Тронсон считает, что неврологические изменения после COVID-19 могут быть вызваны непосредственным воздействием вируса на ткани мозга, а также заражение эпителиальных клеток и сердечно-сосудистой системы. По её словам, коронавирус может нарушать работу нейроиммунных клеток, которые обеспечивают мозг энергией и отвечают за обработку сигналов о воспалении в организме. Это, в свою очередь, приводит к серьёзным заболеваниям мозга.

Вследствие массового выброса сигналов о воспалении при COVID-19 может повышаться риск снижения когнитивных функций и развития различных состояний деменции, учитывая болезнь Альцгеймера в течение старения организма.

Исследователь убеждена, что COVID-19 «будет влиять на здоровье и благополучие людей ещё долго после того, как пандемия закончится». Поэтому подобные исследования долгосрочных эффектов коронавируса на здоровье человека крайне важны.

Несмотря на доказательства влияния коронавируса на нейроиммунные клетки, учёным нужны дополнительные исследования для подтверждения влияния этого вируса на дальнейшее развитие проблем с мозгом.

В мире на утро 11 августа подтверждено 20 254 685 случаев заражения (+228 524 за сутки), 13 118 621 (+217 996) переболевших коронавирусом выздоровели.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США — 5 251 446 (+52 002), Бразилия — 3 057 470 (+21 888) и Индия — 2 267 153 (+52 079).

В общем, коронавирусную инфекцию зафиксировали в 213 странах и территориях. Украина занимает 33-е место в мире по наибольшему количеству зафиксированных случаев распространения СОVID-19 (вчера — 34-е).

Всего в мире с начала пандемии из жизни ушли 738 930 человек (+4 910).

В тройке лидеров по количеству летальных случаев США — 166 192 (+575), Бразилия — 101 857 (+721) и Мексика — 53 003 человек (+705).

Как сообщала Одесса News, 10 августа в Южном Одесской области госпитализировали 11 моряков с диагнозом COVID-19, прибывших в порт на судне под флагом Греции.