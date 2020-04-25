Учёные Франции считают, что никотин помогает бороться с коронавирусом

Учёные Франции исследуют влияние никотина на блокирование коронавируса и их исследования пока подтверждают, что среди заболевших коронавирусом очень малое количество курильщиков
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.
В результате обнародования этих исследований, Франция запретила онлайн-продажу продуктов из никотина и ограничила их продажу в аптеках после того, как исследователи предположили, что никотин может способствовать защите от коронавируса.
Новые правила распространяются на такие продукты, как никотиновая жевательная резинка и пластыри, которые используют, чтобы бросить курить.
Цель введённого запрета состоит в том, чтобы не дать людям потреблять слишком много никотина в надежде защитить себя от коронавируса, а также в том, чтобы защитить людей, которые в нём нуждаются.
Решение ограничить продажу никотиновых продуктов принято после того, как исследователи заметили низкое число курильщиков среди госпитализированных с COVID-19 в одной из больниц Парижа, — говорится в сообщении.
Представитель национальной системы здравоохранения сказал, что это интересные данные, но предупредил, что курение убивает 75 000 человек в год во Франции. По его словам, у курильщиков, которые заразились коронавирусом, были более серьёзные симптомы.
Теория о том, что никотин может играть роль в блокировании вируса, должна быть проверена в Париже в ходе клинических испытаний.
Как сообщает AFP, результаты были получены после того, как исследователи в одной из лучших парижских больниц Pitié-Salpêtrière обследовали 343 пациента с коронавирусом и 139 человек с более лёгкими симптомами. Они обнаружили, что только 5% из них были курильщиками, хотя общий уровень курения во Франции — 35%. В сообщении агентства за 23 апреля отмечалось, что учёные обратились к правительству Франции за разрешением на проведение клинических исследований.
«Это интересная возможность. Скоро узнаем», — сказал министр здравоохранения Франции Оливье Веран в эфире одной из радиостанций, передаёт Bloomberg.
В МОЗ Украины уже заявили, что информация о том, что курильщики якобы более защищены от COVID-19 – неправда.
Как сообщала Одесса News, в больницах Украины используется препарат «Плаквенил» для лечения тяжёлых форм коронавирусной болезни в соответствии с клиническим протоколом. Действующим веществом препарата является гидроксихлорохин.