Одесская эскадрилья получила новенькие французские вертолёты

Отдельная Одесская авиационная эскадрилья 4 февраля пополнилась тремя вертолётами французской компании Airbus H125, поставки которых проходят в рамках соглашения между правительствами Украины и Франции.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что на базе одесской эскадрильи для вертолётов построены новая площадка со светотехническим оборудованием и ангар. 15 военнослужащих эскадрильи прошли курсы повышения квалификации для управления такими вертолётами.

«Вертолеты Airbus Н125 оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей осуществлять мониторинг границы, в том числе, в инфракрасном свете. Оборудование позволяет не только вести съёмку видео в высоком качестве, но и с помощью спутникового оборудования в режиме реального времени передавать его», – сообщили в ГПСУ.

Дальность полёта новых вертолётов без дозаправки превышает 500 км, крейсерская скорость – 220 км/ч. Airbus Н125 в пять раз экономнее в использовании топлива и имеют лучшие маневренные характеристики по сравнению с вертолётами Ми-8.

Как сообщала Одесса News, в 2018 году Украина и Франция заключили договор о поставках более 50 вертолётов Airbus Helicopters. По данным МВД, их стоимость составляла около €551 млн. Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолётных баз, что позволит, в случае необходимости, добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.

Вертолёты будут обеспечивать реализацию двух проектов – «Единое аэромедицинское пространство» и «Европейский хаб пожарной безопасности». Министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал планы оборудовать вертолётными площадками все областные больницы в Украине в 2022–2023 годах.

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