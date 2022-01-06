Грузите каннабис бидонами: одурманивающее зелье изъяли у жителя Болградского района

Пограничники Белгород-Днестровского отряда вместе с представителями Национальной полиции по постановлению суда провели обыски, вво время которых было обнаружено значительное количество наркотического вещества.

Как сообщает Госпогранслужба, обыски проходили в селе Калачовка Болградского района по месту жительства фигуранта уголовного производства.

Отмечается, что на чердаке дома и кухни сотрудники правоохранительных органов обнаружили металлический биидон и пакеты, наполненные веществом серо-зелёного цвета, вероятно, каннабис.

Наркотическое зелье изъято, следственные действия продолжаются. После проведения соответствующей экспертизы сведения о правонарушении будут внесены в ЕРДР с квалификацией статьи 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, приобретение, хранение, транспортировка или пересылка наркотических препаратов, психотропных веществ или их аналогов.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года в Одессе разоблачена наркогруппировка, которая наладила выращивание и сбыт каннабиса.

Фото: Госпогранслужба

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