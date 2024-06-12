Два рыбака обеспечили себе «уголовку» из-за улова дюжины скатов и крабов в Нацпарке

Пограничники Одесского отряда, по оперативной информации, совместно с сотрудниками Нацполиции и представителями Национального природного парка «Тузловские лиманы» разоблачили двух рыбаков, незаконно производивших ловлю живых водных биоресурсов.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что охранники границы во время патрулирования побережья Чёрного моря заметили резиновую лодку, из которой мужчина осуществлял браконьерскую деятельность. Кроме того, неподалёку от берега был ещё один рыбак, который ожидал своего сообщника, вероятно зная, что улов будет значительным.

«К моменту разоблачения мужчины успели выловить 12 скатов общим весом 25 килограммов и несколько крабов», — говорится в сообщении.

В действиях нарушителей усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 УК «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным, добывающим промыслом».

Одесса News информировала о рейдах с целью предупреждения и выявления правонарушений на территории Нацпарка «Тузловские лиманы» работниками службы госохраны НПП совместно с представителями водной полиции Белгород-Днестровского райотдела.

Фото: Госпогранслужба

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