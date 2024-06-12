Утром в Одессе горел швейный цех на ул. Ширшова: что известно

Утром 12 июня в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Пересыпском районе Одессы по улице Ширшова.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧСУ в Одесской области.
Отмечается, что по прибытию спасателями установлено возгорание оборудования и швейных материалов в двухэтажном здании швейного цеха.
«Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения», — говорится в сообщении.
Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенные здания. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. От ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 32 пожарных, — информируют спасатели.
Одесса News информировала о пожаре 10 июня 2024 года в Приморском районе Одессы по улице Бунина.
Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook
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