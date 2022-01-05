Спасатели нашли в Карпатах четырёх заблудившихся одесситов

Спасатели нашли в Карпатах четырёх заблудившихся туристов.

Об этом 5 января в Telegram сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

4 января в 17.45 спасатели получили информацию, что в районе горы Петрос Раховского района Закарпатской области заблудились четверо туристов из Одессы.

Как отметили в ГСЧС, трое мужчин и женщина отправились в поход, несмотря на то, что спасатели при регистрации призвали их отказаться от путешествия в связи с плохими погодными условиями.

Туристы смогли подняться на Петрос, но когда спускались вниз, из-за плохой видимости и сильных осадков потеряли ориентир и заблудились.

«Туристы не могли разложить костёр, и существовала опасность, что они замёрзнут в горах. К счастью, мужчины смогли сбросить спасателям свои координаты, благодаря которым их около полуночи и нашли в районе долины Скапеска», – говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую долгое время разыскивали в турецкой Анталии, нашли мёртвой возле горы Геиксивриси.

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