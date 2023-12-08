В Одесском районе сгорел частный дом

Одесские спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, произошедший в 7 декабря в селе Дачное Одесского района по улице Тихого.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова спасателей было установлено — горит одноэтажный частный дом, перекрытие крыши гаража и легковой автомобиль.

«Менее чем через час пожар был ликвидирован. Спасатели не допустили распространения огня на рядом расположенные постройки. Причина пожара, ущерб и детали устанавливаются. Погибших и пострадавших, к счастью, нет», — говорится в информации ГСЧС.

К ликвидации пожара привлекались 2 единицы спецтехники и 12 пожарных.

Одесса News информировала о пожаре 4 декабря в квартире на 15-м этаже 16-этажного жилого дома в Киевском районе Одессы по улице Академика Вильямса, во время которого пожарными спасена хозяйка квартиры.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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