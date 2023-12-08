Нацбанк представил памятную монету «Командование объединённых сил ВСУ»

В Национальном банке состоялась презентация новой оборотной памятной монеты «Командование объединённых сил Вооружённых Сил Украины».

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Новая монета продолжает серию «Вооружённые Силы Украины» и посвящена Командованию объединённых сил ВСУ — отдельному органу военного управления стратегического уровня всеми межвидовыми и межведомственными группировками войск (сил) для проведения объединённых операций по заданию Верховного Главнокомандующего и Генерального штаба Вооружённых Сил Украины.

Эти монеты будут приниматься от клиентов как обычные оборотные монеты номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн. штук таких оборотных памятных монет.

Как отмечается, презентовали новую монету глава Национального банка Украины Андрей Пышный и Командующий объединёнными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

«Презентуя новую оборотную памятную монету, мы имеем возможность лично выразить благодарность за героизм и силу представителям Командования объединённых сил Вооружённых Сил Украины. Отныне наше глубокое уважение на десятилетие отчеканено в металле. На монете мы изобразили эмблему Командования объединённых сил ВСУ «Традиционное казацкое оружие — булава на фоне двух скрещённых сабель. Этот шеврон, воплощённый в монете, очень чёткий и выразительный. Ведь на самом деле вы те, кто унаследовал столетнюю победу украинского воинства», — подчеркнул Пышный.

Как и все другие оборотные монеты Украины, эта обязательна к приёму по её номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета. Национальный банк будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для выдачи их клиентам.

В то же время, часть тиража этой оборотной памятной монеты будет сформирована в специально оформленные ролики из 25 монет. Реализация роликов в сувенирной упаковке началась с 6 декабря банками-дистрибьюторами (АО АБ «УКРГАЗБАНК», АО «АБ «РАДАБАНК», АО «ТАСКОМБАНК», АО КБ «ПриватБанк»).

Одесса News информировал, что Нацбанк с 24 ноября ввёл в обращение памятную монету «Год Дракона» номиналом в 5 грн. и тиражом 80 тыс. штук.

Фото: НБУ, Укринформ

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