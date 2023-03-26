396-й день войны: ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута

Начались 396-е сутки российского полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно аналитическим данным американского института войны (ISW), во время недавней контратаки украинские силы отвоевали часть территории вдоль трассы E40 к северу от Бахмута.

По оперативным данным в Facebook Генерального штаба ВСУ на 6 утра 26 марта, «противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них наши воины отразили более 85 атак захватчиков».

Враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который удерживают наши защитники.

Атаки врага в районе нескольких населённых пунктов на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток были безуспешными. В своём отчёте американские военные эксперты со ссылкой на спикера Восточной группы войск ВСУ полковника Сергея Череватого пишут, что российским войскам не удаётся добиться решительного наступления на рубеже Купянск-Лиман.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборону, обстреливая населённые пункты. Войска РФ провели массовую ротацию сил во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Также наши защитники сбили вражеские БПЛА типа «Орлан-10» и «Суперкам».

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, в частности, российский склад горючего в Новой Збуровке (24 км к юго-западу от Херсона) и ракетный комплекс к югу от Голой Пристани (21 км к юго-западу от Херсона).

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Картография: ISW

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