СБУ задержала двух российских агентов, готовивших ракетные удары по Одессе

СБУ задержала двух российских агентов, которые готовили ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона.

Киберспециалисты СБУ разоблачили двух агентов ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины, которые по указанию врага собирали разведданные о базировании и перемещении подразделений ВСУ на Таврическом направлении, — информирует в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

Кроме этого, задержанные передавали оккупантам локации критической инфраструктуры в Одессе и Херсоне. Прежде всего, агрессора интересовали точные координаты местных объектов «Укрзализныци» и энергогенерирующих предприятий.

Отмечается, что в случае получения развединформации оккупанты планировали использовать её для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинским городам. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили, установили местонахождение и задержали обоих злоумышленников на попытках передачи разведданных захватчикам.

Один из российских агентов был задержан возле центрального железнодорожного вокзала в Херсоне, другой – в Одессе после скрытой фотофиксации одного из военных объектов.

Ими оказались двое местных жителей, которых российская спецслужба завербовала после начала полномасштабного вторжения. Оба злоумышленника находились на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником управления ФСБ по Ростовской области с псевдонимом «Буба Касторский». Именно от него российские агенты получали задания на разведывательно-подрывную деятельность в южном регионе Украины.

Для коммуникации предатели использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал.

Во время обысков у них обнаружены смартфоны с доказательствами законспирированной переписки с представителем ФСБ.

Обоим задержанным следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ г. Киева и Киевской области совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Как сообщала Одесса News, контрразведка Службы безопасности разоблачила в феврале 2022 года глубоко законспирированного агента ФСБ России в Одессе.

Фото: СБУ

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