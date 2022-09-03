Гендиректор МАГАТЭ на Запорожской АЭС увидел «всё, что хотел»

По состоянию на 2 сентября на Запорожской АЭС (ЗАЭС) находились шестеро представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), после окончания миссии их численность сократится втрое.

Об этом на пресс-конференции, которую транслировало в YouTube канала «Рада», сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы отправились туда вместе с командой, нас было 14 включительно со мной и экспертами… Нескольких из них вы сейчас видите со мной тут, шесть человек остались на самой АЭС», – сказал он.

По словам Гросси, за несколько часов визита на ЗАЭС он сумел «много чего успеть».

Те участники миссии, которые остались на станции, «продолжат начатую вчера работу», добавил Гросси.

«Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. На этот раз там будут продолжать нашу работу два представителя нашей миссии», – отметил Гросси.

Он обратил внимание, что на ЗАЭС миссия МАГАТЭ увидела то, о чём направляла запрос.

«Всё, что я хотел. Даже когда мы просто там проходили мимо, если мы видели, что что-то нужно рассмотреть, я говорил: «Нам надо туда», – и нас туда сопровождали… Это очень важно… В этот раз нам удалось увидеть всё, что хотели», – подчеркнул Гросси.

Для справки. Делегация МАГАТЭ из 14 человек прибыла на станцию 1 сентября. Её сопровождали министр энергетики Украины Герман Галущенко и глава «Энергоатома» Пётр Котин.

В начале марта Запорожская АЭС оказалась под оккупацией российских военных и работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар.

11 августа состоялось заседание Совбеза ООН, посвящённое ситуации на ЗАЭС. Все его участники выступили за визит миссии МАГАТЭ на станцию. Глава организации Рафаэль Гросси выразил готовность лично возглавить миссию

25 августа из-за обстрелов со стороны оккупантов впервые в истории Запорожская АЭС оказалась полностью отключена от энергосети.

Кроме того, российские войска разместили на ЗАЭС, в том числе в машинном зале одного из реакторов, военную технику, но неоднократно отрицали это, несмотря на наличие видео и фото. Оккупанты также отказались от предложений демилитаризировать Запорожскую АЭС.

2 сентября «Энергоатом» заявил, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с приездом миссии МАГАТЭ оккупанты вывезли свою военную технику с ЗАЭС.

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