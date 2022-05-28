Украина получает установки наземного базирования и противокорабельные ракеты

Украина получает пусковые установки наземного базирования и противокорабельные ракеты Harpoon для обороны от российского агрессора в Чёрном море.

Об этом в Facebook сообщает Министерство обороны.

«Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon. Новейшее оружие предоставляют Дания, Великобритания, Нидерланды. К этому процессу присоединятся и другие государства», — говорится в сообщении.

Эти ракеты будут защищать Украину от вражеского российского морского компонента в Чёрном море.

Как сообщала Одесса News, в Белом доме работают над тем, чтобы предоставить украинской армии современные противокорабельные ракеты, которые помогут преодолеть морскую блокаду России.

На встрече 23 мая на уровне глав оборонных ведомств более 40 стран в формате, начатом 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн, было получено подтверждение усиления береговой обороны Украины пусковыми установками и противокорабельными ракетами Harpoon.

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