22 июня враг выпустил 2 ракеты по Одесской области, ВСУ — по острову Змеиный

22 июня враг дважды атаковал Одесскую область крылатыми ракетами.

Об этих и других событиях прошедших суток рассказал полковник Оперативного командования «Юг» ВСУ Владислав Назаров.

Офицер ОК «Юг» подчеркнул, что обе запущенные в направлении Одесской области вражеские ракеты уничтожены над морем подразделениями противовоздушной обороны.

Также массированному ракетному обстрелу подверглась и Николаевская область. Ракетный удар из 7 ракет типа «Оникс» осуществлён по Николаеву. Поражена производственная и социальная инфраструктура города. В результате попаданий в нескольких районах областного центра возникли пожары. Горела сухая трава и ёмкости с подсолнечным маслом. Масштабный пожар на площади свыше 300 кв. м ликвидирован. По уточнённым данным, погиб один и ранены два гражданских лица.

Характеризуя текущую оперативную обстановку на юге Украины, представитель ОК «Юг» отметил, что «ситуация в операционной зоне на Николаевско-Херсонском направлении сложная, но контролируемая. Противник продолжает ведение боевых действий в контрбатарейной тактике на рубежах обороны. Вертолётом нанесен удар по нашим позициям, но под нашим ответным огнём Ка-52 быстро ретировался».

В целом, за прошедшие сутки в ходе выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач в операционной зоне ОК «Юг» «обеспечено исключение из рядов вражеской армии 20 рашистов, вывод из строя безвозвратно: самоходной гаубицы «Мста-С», 23-мм зенитной установки, тягача, 4-х единиц автомобильной техники, 2 складов боеприпасов в Херсонской области. Окончательные вражеские потери уточняются».

Отмечается также продолжение военной операции по поражению сил и средств противника на острове Змеином. «Зафиксировано попадание ещё в один зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», — отрапортовал Назаров.

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа

Корабельная группировка вражеского флота в настоящее время составляет 5 ракетных и 3 больших десантных корабля. Усиление шторма вынудило провести определённую рокировку сил, но сущности задачи и силы угрозы это не меняет, — сообщает Назаров. «Также повышается вероятность бесконтрольного движения морских мин, в частности, в направлении побережья.

Офицер предупредил об информационных атаках враждебной пропаганды, продолжающей фейковые вбросы о надуманных «центрах нацизма» в Домах культуры, театрах и образовательных учреждениях Одесской области и т.п.

Как сообщала Одесса News, по результатам общенационального опроса в условиях войны, проведённого Социологической группой «Рейтинг» 18-19 июня 2022 года, 94% опрошенных уверены, что Украина сможет отразить нападение России.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook, Нацполиция

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